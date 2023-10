Il Cit Turin si impone con un netto 3-0 sulla Skillstar

MARCATORI: pt 17’ Sabri, 24’ Bellio; st 9’ Ravazzi

CIT TURIN (4-4-2): Musso 6; Loparco 6 (11’ Mastrandrea 6), Iadarola 6, Ahli 6, Carubini 6; Sbardolini 7, Rousset 6, Sorge 6.5 (11’ Saggiorato 6), Bellio 6.5 (4’ st Ravazzi 7); Sabri 7; Sciacca 6 (16’ st Ciuffreda 6). All. Loddo.

SKILLSTAR (4-3-1-2): Macrì 6.5 (11’ st De Guidi 6); Ferreri 6 (11’ Fulco), M. Sagario 6, Sardano 6 (1’ st Sesia 6), De Milato 6; Benchlih 6 (1’ st Lazaj sv, 17’ Agnusdei 6), El Orche 6, Ametis 6; Camporeale 6 (30’ st Musso sv); B. Sagario 6 (1’ st Simone 6), Scaramozzino 6. All. Campo.

ARBITRO: Fratte di Torino

NOTE: Amm. Ahli; Scaramozzino.

Buona vittoria per il Cit Turin che dà tante informazioni e spunti per mister Loddo per affrontare il prossimo campionato provinciale, in cui i rossoverdi, se trovano la giusta alchimia, potranno essere protagonisti. La Skillstar perde ma, al netto di un gap tecnico sfavorevole, in alcuni momenti della partita dimostra un buon carattere, che va coltivato e fatto crescere nel proseguo della stagione.

Primi minuti di partita in cui le due squadre continuano a ribaltare il fronte di gioco. Al 17’ il risultato si sblocca a favore dei padroni di casa: Sorge indovina il filtrante che trova Sabri libero in area, in posizione defilata sulla destra. Conclusione con il diagonale rasoterra su cui Macrì non può arrivare. Con il risultato sbloccato il Cit Turin cresce in sicurezza e in pochi minuti trova il bis: bravissimo Sabri che parte da destra, salta due avversari e si accentra per servire Bellio. Conclusione di prima intenzione e il portiere riesce solo a sfiorare senza poterla deviare fuori dallo specchio. Nel finale di tempo i padroni di casa hanno altre due grosse occasioni - con Bellio e Sciacca - ma nel primo caso ci pensa la traversa, nel secondo un ottimo intervento di Macrì.

Nella ripresa la Skillstar prova subito a riaprire il risultato, ma fatica a risalire il campo. Il Cit Turin comunque si prende alcuni rischi: errore di comunicazione tra Musso e Iadarola che, pressato da Scaramozzino e in attesa dell’uscita del portiere è costretto a salvare in corner per evitare il peggio. Al 9’ però il Cit Turin trova il tris con il neo entrato Ravazzi, che è molto bravo a saltare in dribbling un paio di avversari e una volta entrato in area apre il piatto per infilare nell’angolino, con Macrì che ancora una volta sfiora soltanto. Per il resto la partita prosegue senza grossi scossoni: i padroni di casa amministrano con sicurezza, mentre il gol subito è un altro colpo per gli ospiti, che anche affidandosi ai cambi non riescono a cambiare l’entropia della partita, ormai indirizzata verso il triplice fischio e la vittoria del Cit Turin.

Una vittoria che da buone indicazioni al Cit Turin, così è come la vede il dirigente accompagnatore Davide Saggiorato: “Stiamo sperimentando molto, abbiamo giocato meglio rispetto all’andata. Stiamo facendo degli esperimenti ruotando i calciatori nei vari ruoli per vedere dove rendono meglio. Oggi altri esperimenti e senza togliere nulla all’avversario, era di un livello diverso rispetto alle altre e abbiamo reso bene. Ci sono stati momenti in cui ha funzionato meglio il gioco palla e tutto sommato il gioco è stato bello. Poi nella ripresa abbiamo subito un po’ la stanchezza. Bene anche i cambi: io noto che anche con i nuovi ingressi la squadra gioca bene, abbiamo delle buone seconde linee e a centrocampo si è visto un bel palleggio negli ultimi minuti”. In vista della stagione poi: “Noi non puntiamo in alto perchè il grosso della squadra è composto da ragazzi nuovi. Stiamo sperimentando e partiamo dal basso, per crescere e sperare, magari il prossimo anno, di avere più soddisfazioni”.