Under 15 - Savio Asti, Colonna lascia

Ancora problemi per il Savio Asti . In settimana infatti si è dimesso il tecnico dell'Under 15 Giovanni Colonna . Fatale l'ultima pesante sconfitta al rientro con il Casale, ma principalmente il rapporto ormai deteriorato con l'ambiente e più precisamente con alcuni genitori, che come lui stesso ha dichiarato attraverso il proprio profilo social, lo avrebbero infastidito fino agli insulti per mesi. Proprio a causa di questa situazione è arrivata la decisione di rassegnare le dimissioni. La scelta della società per la sostituzione è ricaduta sul tecnico dell'Under 16 Fabio Marino .

Ecco lo sfogo dell'ormai ex mister gialloverde sul proprio profilo Facebook: “Quattro anni fa iniziava questa avventura che mi ha portato a crescere tantissimo dal lato professionale ma sicuramente meno dal lato mentale. Ho trovato un mondo che non mi appartiene più, che non mi dà più gioie, che non mi emoziona più. Son stati mesi difficili dove ho incassato parecchio tra la pandemia e la gestione della stressa che non condivido. La cosa peggiore - e qua ci voglio mettere la faccia - che rovina questo sport sono i genitori. Questo messaggio è per voi. Andate fate il tifo e limitatevi a questo perché se tra qualche anno i vostri figli non toccheranno più un campo la colpa è la vostra. Lasciate che i vostri figli e anche quelli non vostri sperimentino e soprattutto si divertano, solo sbagliando si cresce...”