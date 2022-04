Under 15 - Per la panchina del Vanchiglia ecco Fuggetta

Cambio di panchina anche per l'Under 15 del Vanchiglia. I granata impegnati nella lotta salvezza nel girone C, con la squadra attualmente in piena zona playout, devono rinunciare al loro condottiero, Marco Olivieri, non per motivi tecnici, visto che nell'ultimo turno era arrivata anche una bella vittoria con il Pozzomaina, ma per problemi inerenti alla sfera lavorativa.