Under 15 - Volpiano è quil la festa

Il Volpiano vince lo scontro diretto con il Lascaris e può festeggiare la vittoria del campionato con tre gare d'anticipo. I ragazzi allenati da mister Uranio, pur avendo un vantaggio rassicurante proprio sui rivali bianconeri, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di chiudere il discorso anticipatamente e per prepararsi al meglio per il finale di stagione e soprattutto per le finali regionali in cui potranno giocare sicuramente un ruolo da protagonisti. Il Lascaris seconda forza del girone deve ora guardarsi dalla rimonta del Borgaro giunto ora ad una sola lunghezza.