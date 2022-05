Under 15 - Juve Domo regina

Una stagione dominata e nell'ultimo turno è arrivato anche l'ultimo sigillo sulla vittoria matematica del campionato da parte della Juve Domo allenata da Marco Livorno. Una cavalcata incredibile fatta di 22 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta, quando manca una sola giornata al termine della stagione, prima naturalmente che inizino le finali regionali. Un trionfo anche l'ultimo turno che ha visto i granata rifilare una “manita” al Settimo per chiudere in bellezza e di fronte al proprio pubblico in festa il discorso del primo posto. Di Veia, Pratini, Binda, Di Domenico e Broggio le reti che hanno travolto le Violette.