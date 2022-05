Under 15 - Chisola Campione all'ultimo respiro

Nell'Under 15 a fare festa è il Chisola, che agguanta il titolo regionale a spese della CBS all'ultimo respiro con il gol messo a segno nei minuti finali da Boukhanjer. Alla vigilia, i rossoneri non erano considerati come la favorita, ma come un outsider capace di dare fastidio a tutte. Pronti via e subito è stata Juve Domo a farne le spese, prima capolista a venire eliminata ai quarti grazie alle reti di Gottero e Aimetti. In semifinale, il sorteggio ha posto una contro l'altra le due rivali del girone E, appunto CBS e Chieri. Durante la regular season, entrambi gli scontri diretti sono stati vinti dal Chieri, per uno a zero sul campo della CBS e con un netto due a zero nel ritorno. Ma le finals sono un'altra storia e la CBS, dopo aver pareggiato senza reti in casa della rivale, ha vinto fra le mura amiche grazie a Dario e Mitini che hanno ribaltato il gol di Matta: Chieri eliminato e CBS in finale. Di fronte alla truppa rossonera, il Chisola. Quest'ultimo ha sudato parecchio per superare il Volpiano in semifinale, con le Foxes che hanno dato prova di essere assolutamente di pari livello ai vinovesi. Gli episodi però, hanno giocato un ruolo chiave nel duplice scontro fra le due, con lo sfortunato autogol di Cusimano che ha messo la gara di ritorno in discesa per il Chisola.