U15 Regionali: Chisola forza dodici

Nel girone C del campionato Regionale Under 15 c'è una squadra che sta letteralmente - sportivamente parlando ovviamente - ammazzando il campionato: ed è il Chisola , prima a punteggio pieno dopo dodici giornate di campionato e dai numeri offensivi pazzeschi. I ragazzi di Mandes , a suon di punteggi tennistici si stanno confermando come la vera corazzata del girone, in un percorso che sin qui non sembra presentare ostacoli.

Come certificano le dodici vittoria di fila conquistate (ultimo il 6-0 inflitto all'Alba Calcio). Sin dalla prima giornata, il Chisola ha dato l'impressione di essere una squadra superiore alla media, e ogni giornata è stata una conferma. Come citato in apertura, di pari passo alle vittorie ci sono i numeri offensivi: sessantotto gol realizzati e sette subiti, una media di più di cinque gol e mezzo a partita, che danno l'idea di cosa sia il Chisola targato Mandes. Ben quarantasette di questi sessantotto gol portano le firme di Samuele Calamita - che guida la classifica marcatori della sua squadra e dell'intero girone a quota ventisette - e Fabio Giambertone, che invece di reti ne ha messe a segno ben venti.

Sono loro i veri e indiscutibili trascinatori di questa favola, ma va detto che la forza del Chisola è il collettivo, perché sono ben dodici i marcatori andati a referto. A due giornate dalla fine del girone di andata, che sancirà anche la pausa prima della ripresa fissata per il 21 gennaio, i ragazzi di Mandes vogliono chiudere un 2022 già storico con quattordici vittorie consecutive, davanti si troveranno la Bruinese prima (che occupa il sesto posto in classifica) e il Caraglio poi (che invece occupa la penultima posizione), non due avversari irresistibili: ce la faranno?