U15 Regionali: il Chisola di Mandes è inarrestabile

Voluto fortemente dal presidente Luca Aztori in estate, al suo primo anno con gli Under 15 biancazzurri sta letteralmente facendo terra bruciata dietro a sé, lasciando alle insegutrici briciole e mere soddisfazioni (il Fossano presidia il secondo gradino e ha un margine di distacco di 8 lunghezze). Con largo anticipo la sua squadra ha ottenuto il titolo puramente simbolico, sebbene significativo, di Campione d’inverno, ed ora guarda al 2023 con la stessa convinzione mostrata finora per non senza lasciare nulla al caso anche nell'anno venturo.

Mandes può contare sull'organizzazione di un grande club a livello regionale, in orbita Juve, e soprattuto su di un gruppo fortissimo ereditato da Renato Garrone, i classe 2008, ma è anche vero che ci sta pure mettendo del suo per renderla la rispettiva creatura imbattibile.

Manovra veloce, gioco ragionato, fasce organizzate, il tutto finalizzato a dovere da attaccanti spietati negli ultimi metri. Questo e molto altro, gli ingredienti vincenti del suo 4-3-1-2. Inutile dire che l’esperienza in bianconero gli stia garantendo quel quid in più che ad oggi sta facendo indubbiamente la differenza in tornei di questo livello. Ora il campionato si ferma, ripartendo esattamente a Gennaio con la prima giornata di ritorno.

A certificare la bontà del lavoro svolto a Vinovo, però, anche l’ultimo giro di convocazioni per la Rappresentativa Under-15, che - salvo posticipi - dovrebbe radunarsi martedì 20 dicembre per disputare un'amichevole contro la Pro Vercelli. Lì, di certo, Fabio Giambertone e Samuele Calamita (22 e 27 gol ciascuno), i due bomber della squadra freschi di convocazione, siam certi sapranno aggiungere pure in quel contesto lo spirito vincente della propria squadra d'appartenenza.