U15 Regionali, gli Oscar del girone d’andata: Calamita, miglior giocatore

La migliore squadra di questo girone invernale, per la categoria Under 15, è il Chieri di mister Negro che, nonostante abbia gli stessi punti di Chisola e Volpiano, si è contraddistinta grazie alle 81 reti messe a referto in tredici giornate. Numeri clamorosi, che valgono ai rossoblù l’Oscar come migliore squadra di questa prima parte di stagione.

Il premio di miglior giocatore se lo aggiudica, invece, Samuele Calamita, classe 2008 del Chisola, che ha timbrato il cartellino 31 volte in questa prima parte di campionato. L’attaccante bianco-azzurro si è preso la scena dimostrando tutte le personali qualità realizzative. Ingrediente con il quale è riuscito a conquistare la maglia della Nazionale Under 15.

Gli ultimi due premi da assegnare vanno entrambi alla regina d'inverno del Chieri. Il premio come miglior portiere va a Cristiano Lepore, capace di subire solamente otto reti in dodici presenze. Una prima parte di stagione strepitosa per la società torinese, capace di vincere tutte le partite a disposizione, chiudendo il girone d’andata da imbattuta.

Proprio per questo motivo, la panchina d’oro va al tecnico del Chieri, Matteo Negro. Il condottiero rossoblù ha avuto la capacità di costruire una squadra, per il momento, invincibile e ben organizzata, meritando il rispettivo premio.