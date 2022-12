Under 15: Il 41° Torneo Tappari al Lucento

Tutto pronto sui campi del Lucento per il 41° Torneo Pier Giorgio Tappari riservato alla categoria Under 15, classe 2008. Come tradizione il torneo presenta ai nastri di partenza un parterre di grandissima qualità che abbraccia non solo le migliori formazioni di categoria piemontesi, ma anche nella sua fase finale, formazioni lombarde e addrittura qualche professionista. Nella prima fase oltre ai padroni di casa prendono il via squadre del calibro di Bra, Centallo, Lascaris, Asti e Baveno solo per fare qualche nome. Dalla seconda fase invece interverranno Alcione e Accademia Pavese oltre Torino, Pro Vercelli, Novara e Alessandria e la vincitrice del Torneo Caduti di Superga di categoria. La grande novità di questa edizione è però la presenza, a partire dalla fase a gironi, della Rappresentativa Regionale Under 15