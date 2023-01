«Anno nuovo, vita nuova», ma sarà così anche per quanto riguarda i campionati regionali Under 15? Vediamo la situazione girone per girone in attesa del ritorno sul campo, non più così in là nel calendario (ripresa fissata al 22 di gennaio, maltempo permettendo).

Nel gruppo A la terna di testa sembra avere un passo in più rispetto a tutte le altre fomrazioni del girone, non a caso l’abisso solcato fra le squadre in fuga e il groppone in soli 13 appuntamenti è di quelli che non si possono minimizzare. Nonostante manchi tutto il girone di ritorno più l’ultima gara del girone d’andata, per queste tre il ticket per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta è ormai riservato. A guidare la classifica la Volpiano Pianese, con un vantaggio di 5 lunghezze sulla prima inseguitrice, l’RG Ticino, e ben 8 sulla seconda, il Bulé Bellinzago. I suoi 39 punti ma soprattutto la mancanza di pareggi e sconfitte la eleggono la candidata numero uno alla conquista del primo pass. Ticino e Bellinzago, viceversa, si contenderanno un posto vantaggioso nelle finale in base al raggiungimento della seconda posizione. Interessante invece la lotta per l’assegnazione dell’ultimo ticket, il quarto, che vede coinvolte ben 5 squadre: Baveno, Diavoletti, Juve, Sparta e Città di Cossato. Tutte racchiuse in 3 punti, saranno loro a giocarsi il passaggio alla post stagione, e tra esse potrà celarsi la sorpresa del ritorno. Capitolo retrocessioni. Accademia Borgomanero (10 punti), Gozzano (7) e Romagnano (5) sono attualmente le candidate al prossimo campionato provinciale Under 16. Strambinese (15), Ivrea (13) e Biellese (11) sono invece nella posizione per giocarsi gli spareggi con le squadre provinciale al termine della stagione regolamentare. Come si evince, tutte hanno ancora la possibilità di salvarsi, ma dovranno cambiare passo in fretta.

Nel girone B giochi fatti per le quattro alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta: Alpignano, Lascaris, Lucento e Pianezza, salvo clamorosi ribaltoni, accederanno alle finali regionali. Discorso inverso per la lotta salvezza, stavolta davvero avvincente. Polisportiva Grand Paradis e Virtus Mercadante sembrano ormai destinate ai provinciali, ma mai dire mai. Mentre Vallorco, Virtus Calcio, Cenisia, Venaria e Aygreville si giocheranno la permanenza ai regionali tramite torneo post stagione: una di queste però retrocederà direttamente. Fra Cirié, Collegno e Pro Eureka la potenziale sorpresa.

Raggruppamento C. Chisola, Fossano e Bra alle finali con buona certezza; il Pinerolo, quarto, dovrà invece guardarsi le spalle dal Cuneo, minaccioso a 3 lunghezze di ritardo. Dietro all’Alba Roero serve un miracolo. Beiborg e Caraglio in lotta per evitare la retrocessione diretta. Per Cheraschese, Alba e Salice c’è ancora spazio per evitare gli sconti con le provinciali, ma occhio comunque dietro. Potenziale sorpresa? La Bruinese.

Chiude il cerchio l’ultimo girone, il D con Chieri e Sisport che volano alle finali regionali col vento in poppa. Per il terzo e quarto posto gran movimento, con ben quattro squadre in lizza per il ticket. Infatti Don Bosco, CBS, Derthona e Asti se la giocheranno fino all’ultimo per soli due posti. Acque torbide per Beppe Viola e SCA Asti, ultima e penultima, mentre l’Olimpia Solero Quattrodio ha qualche chance in più per evitare la retrocessione diretta. Per Mirafiori, Bacigalupo e Novese si preannuncia invece la post season play-out. L’Asti, attualmente sesto a 25, la potenziale sorpresa.