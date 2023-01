Under 15, Alcione re al Memorial Tappari

Ci si aspettava molto dal Memorial Tappar i sui campi del Lucento e lo spettacolo non è certo mancato, con la vittoria finale un po' a sorpresa dell' Alcione , formazione milanese, capace di primeggiare al cospetto di un parterre di tutto rispetto con anche professioniste. Una vera e propria impresa, visto che una vittoria di una squadra dilettante non accadeva da ben 26 aiini. La manifestazione riservata agli Under 15 , arrivata quest'anno alla sua 41ma edizione, nella sua fase finale metteva in campo oltre i padroni di casa anche i vincitori del Torneo Caduti di Superga di categoria, il Chieri , le due formazioni che avevano superato la prima fase, RG Ticino e Lascaris , oltre alle formazioni dilettantistiche lombarde com Alcione , Aldini , Massseroni e Accademia Pavese , ma soprattutto le professionistiche Pro Vercelli , Novara , Alessandria e Torino .

Dopo la fase a gironi, nei quarti l'Alessandria ha superato l'Accademia Pavese per 1-0, il Lascaris ha vinto 5-4 con la Masseroni, l'Aldini ha battuto a sorpresa 2-1 il Torino e l'Alcione ha vinco con i padroni di casa del Lucento. In semifinale l'Alessandria ha tenuto alta la bandiera delle professioniste battendo 1-0 il Lascaris, mentre l'Alcione ha vinto 2-1 il derby milanese con l'Aldini. In finale l'Alcione è praticamente perfetto e firma l'impresa regolando l'Alessandria per 2-0. Dopo un paio di occasioni sfumate gli orange si portano in vantaggio al 15' con Holovko dopo una bella azione personale. I grigi provano a ribaltare la situazione anche nella ripresa ma finiscono per sbilanciarsi e così al 24' Fardin chiude la contesa per il 2-0 finale. L'Alcione succede nell'albo d'oro al Torino, vincitore delle ultime due edizioni.