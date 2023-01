U15 Turin Football Winter Cup, la Sisport si aggiudica il trofeo

É stato un derby del girone D di campionato la finalissima degli Under 15 andata in scena nello splendido impianto di Vinovo . Un atto finale caratterizzato da svariate emozioni da una parte e dall’altra, dove alla fine la Sisport è stata incoronata regina della prima edizione.

La squadra di Fogliato Bassaoule, dopo un avvio infelice all’esordio è riuscita a reagire, strapazzando sul rispettivo cammino Alpignano, Pinerolo e infine il Chieri di Negro. La Sisport oltre ad essere riuscita a mettere le mani sulla Coppa dalle grandi orecchie, lancia un forte messaggio a tutta la concorrenza, in attesa della ripresa del girone di ritorno: i giochi al trono non sono ancora chiusi. A decidere la super sfida tra i bianconeri e il Chieri è stata la zampata di Balbiano al sedicesimo giro di lancette della ripresa.

La banda di Fogliato parte fin da subito forte, sfiorando il vantaggio con Croce, che da pochi metri spedisce fuori. La risposta del Chieri arriva poco dopo, ma il tiro di Palumbo dalla trequarti sporca i guantoni di un attento Spinelli. La ripresa è decisamente scoppiettante e intrisa di vibrazioni e si apre con un miracolo difensivo di Irimescu, bravo ad anticipare Palumbo pronto a calciare a botta sicura.

Al 5' è Ayachi a mettersi in mostra in proiezione offensiva, con un traversone che Croce non capitalizza in rete. I tentativi da parte dei futurii neo campioni della categoria U15 vengono ripagati al 16’ minuto di gioco quando Balbiano indirizza la sfera alle spalle del subentrato Marasca. Nel finale il Chieri sfiora il pareggio, ma la parata provvidenziale di Spinelli nega la gioia ai rossoblù. Triplice fischio finale e Sisport sul gradino più alto.