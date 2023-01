U15 Regionali, la corsa alla scarpa d’oro: Reci insidia Shaker e Calamita

L’importanza unica del gol e il sesto senso di trovare la rete in ogni situazione e contesto. Ecco cosa accomuna gli attaccanti in lizza per la Scarpa d’Oro nella categoria Allievi - Under 15 . L’ambito riconoscimento, che premia chi, nel corso della stagione, ha messo a referto più reti, è il sogno di qualsiasi calciatore. Vediamo chi sono i giocatori che possono conquistare il prestigioso trofeo.

A comandare la classifica cannonieri ci sono due calciatori. Il primo è Samuele Calamita, attaccante classe 2008 del Chisola Calcio, al comando del girone C. Il bomber italiano ha collezionato 27 gol in 13 presenze quest’anno. Numeri che gli sono valsi la convocazione nella Rappresentativa Nazionale U15, riunitasi a dicembre. Il giovane, e prolifico, giocatore del Chisola, però, non è l’unico in vetta alla classifica. Ad accompagnarlo, con lo stesso numero di gol segnati, c’è Omar Shaker. La prima punta, in forza al Chieri, capolista del girone D, ha segnato, in media, un gol ogni 24 minuti quest’anno. Cifre da record, che lo candidano di diritto alla vittoria della Scarpa d’Oro.

C’è, però, un ultimo giocatore, pronto ad insediarsi in questa lotta a due per il titolo di capocannoniere. Parliamo di Edoardo Reci, attaccante della Volpiano Pianese e autore di 25 gol in stagione. Per lui, inoltre, una presenza in meno rispetto ai suoi colleghi, per un totale di 12.