U15 Regionali, Chieri da favola: en plein di punti in classifica e 125 reti messe a referto

Prosegue senza macchie il percorso del Chieri U15 Regionale; in vetta al girone D a punteggio pieno. Un ruolino di marcia condito da diciassette vittorie su altrettante partite disputate. I rossoblù guidati dalla sapiente mente di Matteo Negro si trovano al comando della graduatoria a otto lunghezze di distanza dalla Sisport (seconda in classifica con la bellezza di 43 punti).

Una stagione da incorniciare e da concludere con gli ultimi colpi di pennello, visto che la formazione del presidente Sorrentino fin qui non ha ancora assaporato il retrogusto amaro della sconfitta, annientando qualsiasi avversario trovato sul rispettivo cammino.

Il Chieri diverte e fa divertire, soprattutto nella casella delle reti messe a referto: 125 (ovvero 7,35 palloni recapitati in fondo al sacco a partita). Il peso dell’attacco è in gran parte sulle spalle del duo detonante Shaker-Palumbo, che assieme hanno regalato alla causa del Chieri ben 67 reti (più della metà dei gol segnati in stagione da tutta la squadra).

Se la fase offensiva è il fiore all’occhiello dell’armata rossoblù anche la difesa si dimostra granitica e impermeabile (sono solamente dieci le reti subite), che fanno del Chieri un'autentica cortina di ferro.

La banda di Matteo Negro ha quindi tutto il necessario per proseguire su questa strada gloriosa, ma allo stesso modo per battere diversi record con l’obiettivo di concludere la stagione a punteggio pieno a quota 78.