U15 Regionali, Shaker guida la classifica a quota 43 reti. Chiudono il podio Palumbo e Calamita del Chisola

È una corsa a tre per aggiudicarsi la scarpetta d’oro, ovvero il titolo di capocannoniere della stagione 2022/23 per la categoria U15 regionali. A guidare la classifica c’è il pistolero rossoblù Shaker. Il centravanti del Chieri fin qui si è dimostrato implacabile e impeccabile sotto porta, mettendo a referto la bellezza di 43 reti (2,5 palloni depositati in fondo al sacco a partita); più staccato il compagno di reparto Palumbo con 37 gol all’attivo, ma ci sono ancora nove giornate di campionato per sovvertire le gerarchie.