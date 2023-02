Under 15 Regionali: V.Mercadante-Cenisia 3-4

Torna alla vittoria il Cenisia di De Simone dopo tre giornate, quando i ragazzi in maglia viola vinsero di misura sul campo del Vallorco . I tre punti sono arrivati al termine di una gara spettacolare contro la Virtus Mercadante , bloccata all'ultimo posto in classifica con appena tre pareggi conquistati e novantanove reti subite. I numeri però, non sono tutto. Il campo infatti, ha raccontato una partita ben diversa rispetto ai diciannove punti che separano le due compagini in classifica.

Il pallino del gioco infatti, lo prende il Mercadante. I padroni di casa alzano il ritmo, consci che le opportunità per risollevarsi sono sempre meno. Così facendo però, scoprono il fianco alle ripartenze del Cenisia: break a centrocampo di Emasel, cross basso per Mullaj e gol del vantaggio. Alla mezzora arriva il pari della Virtus in mischia, con Bensiah bravo a ribadire in rete nel traffico, concretizzando una delle diverse chances che i padroni di casa hanno creato per pareggiare.

Nella ripresa, il match diventa nervoso. Fra un fischio e l'altro, il Cenisia trova il vantaggio. Cavalcata di Negri conclusa con un destro preciso da buona posizione. Dieci minuti più tardi, si sale sulla giostra: fallo su Alessi in area di rigore. Sulla battuta si presenta lo stesso numero dieci che non sbaglia: è due a due. Appena tre minuti più tardi, passa la Virtus a sorpresa. Cross sul secondo palo di Alessi, Loria si coordina e di testa insacca. Mancano tre minuti al fischio finale, la Virtus è avanti per tre a due e la prima vittoria in campionato sembra sempre più vicina.

Il Cenisia però, è una squadra che non molla mai e lo dimostra: lancio lungo per Ummarino abbattuto in area da Rondilone, è calcio di rigore. Batte lo stesso Ummarino che prima si fa ipnotizzare, poi ribadisce in rete sulla respinta di Rondilone. Il gol della vittoria viola arriva allo scadere dell'extra time con Mullaj, imbeccato ancora da uno scatenato Ummarino. Il cinque è freddo nel realizzare a tu per tu con Rondilone.