Under 15 Regionali: Moncalieri-Centallo 4-2

Seconda sconfitta consecutiva per il Centallo che perde sul campo del Moncalieri nonostante un primo tempo giocato veramente da grande squadra. Anche nella precedente uscita, quella in casa del Bra , nella ripresa era arrivato un calo evidente, che poi portò al raddoppio di La Mastra . Nella trasferta sul campo del Moncalieri invece, i ragazzi di Silvestro hanno avuto la forza di ribaltare il vantaggio casalingo prima della fine del primo tempo, salvo poi subire una controrimonta targata Pandiscia, autore di una tripletta. Il Moncalieri invece, ritrova la vittoria che mancava al 5 febbraio, quando i ragazzi di Pandiscia ne rifilarono cinque all' Alba .

Ma andiamo con ordine. Difesa a tre per gli ospiti guidati da Silvestro, contrapposta al tridente offensivo di Pandiscia; uno dei più prolifici del campionato con 43 reti all'attivo. Partono forti i padroni di casa. Fallo in area di rigore: sul dischetto si presenta De Notarpietro che con freddezza batte Calvi. La reazione ospite c'è e si vede subito. Guizzo di Perfetti, abbattuto in area: è il secondo rigore di giornata, questa volta per il Centallo. Dagli undici metri va lo stesso Perfetti che spiazza Borelli, è uno a uno. Chi di rigore ferisce, di rigore perisce. Poco dopo il Centallo completa la rimonta grazie a Barbero, che approfitta di una disattenzione della retroguardia avversaria. È l'ultima emozione di un primo tempo divertente e vivace, che vede gli ospiti avanti con merito.

La ripresa però, è un'altra partita. Il the caldo fa bene al Moncalieri che scende in campo con un altro piglio. Passano appena dieci minuti, e il dominio territoriale dei padroni di casa si concretizza al meglio con il gol del pari firmato da Pandiscia. Lo stesso numero sette si ripete poco dopo, con quello che sarà il gol del sorpasso decisivo. Il Centallo subisce il contraccolpo psicologico, faticando a trovare una reazione degna di nota al doppio colpo assestato da Pandiscia. Silvestro prova ad invertire la rotta con i cambi che non portano però al risultato sperato, e allora è ancora Pandiscia a battere Calvi per la quarta volta. Eroe di giornata è senza dubbio il numero sette: diciassette reti in diciannove partite per lui, una stagione d'oro.