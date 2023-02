U15 regionali: Il Chieri blinda il discorso primo posto, il Lascaris si risolleva

Nel girone A il Volpiano Pianese è un’autentica macchina da guerra, divora il Romagnano (9-0) e prosegue la marcia verso il titolo regionale. I biancazzurri guidano il rispettivo raggruppamento forti dei 55 punti ottenuti in diciannove partite; successo anche per il Bulè Bellinzago (0-2 sulla Strambinese ), ma la distanza dalla capolista rimane insormontabile (dodici le lunghezze di distanza). Cade inaspettatamente il Ticino , che sul campo del Cossato viene sconfitto 1 a 0 (gialloblù al sesto posto). Vittorie prestigiose sia per Sparta Novara (6-0 con il Borgomanero ) che Baveno (2-1 contro la Juventus Domo ). Acuto della Biellese sul Gozzano ; mentre i Diavoletti conquistano la seconda sinfonia consecutiva, annichilendo lo stoico Ivrea .

Nel gruppo B dopo il passo falso di settimana scorsa si risolleva Sua Maestà il Lascaris, che travolge la resistenza della Virtus Ciriè (3-1). Alle spalle della regina frenano sia il Lucento (sconfitto dal Cenisia 6-2) e l’Alpignano nel burrascoso 4-3 contro il Venaria Reale. Risale la china il Collegno Paradiso che batte l’Aygreville e certifica il quarto posto in classifica; mentre il Pianezza mostra i muscoli e si aggiudica tre punti sul campo della Virtus Mercadante. Infine Ciriè e Pro Eureka vincono le rispettive partite con Vallorco (4-0) e Pol. Grand Paradis (0-2).

Nel raggruppamento C prima sconfitta stagionale per la capolista Chisola, che viene travolta da un Bra corsaro e in grande spolvero. I giallorossi nonostante il successo rimangono a sette passi di distanza dal primo posto presidiato proprio dai rivali biancazzurri. Termina a reti bianche, invece, la sfida ad alta quota tra Pinerolo e Fossano; medesimo esito e risultato anche per Bruinese-Caraglio e Cuneo-Salice. Poker della Cheraschese con il Beiborg, che vale l’ottavo vagone della graduatoria a quota 26 punti; infine l’Alba rifila un tris di qualità all’Area Calcio Alba Roero e si conferma in settima posizione.

Nel girone D il Chieri si aggiudica la gara con il Derthona, blindando a tutti gli effetti il primo posto. La Sisport torna a ruggire, annichilisce il Don Bosco Alessandria e si conferma al secondo gradino; ma il risultato sorprendente lo regala l’Asti che con un pesante 0-16 annienta la resistenza del Beppe Viola, prendendosi di diritto la quarta piazza in classifica. Conferme positive anche per CBS (3-1 sulla Novese), Mirafiori (7-1 con lo Sca Asti) e il Pertusa (4 a 2 contro il Bacigalupo). Termina in parità e con timide emozioni il match tra Olimpia Solero e Asca.