U15 Regionali: Lascaris, un mese per laurearsi campione

La banda della provincia di Torino fino ad ora ha fatto registrare quindici successi, due pareggi e altrettante sconfitte. Un cammino niente male se si considera che in lizza per un posto nell’empireo del raggruppamento B ci sono anche settori giovanili importanti come Alpignano, Lucento e Pianezza situate rispettivamente al secondo, terzo e quinto gradino della graduatoria.

I prossimi impegni in campionato per il Lascaris saranno decisivi e delineeranno una volta per tutte le altolocate ambizioni. Alla ventesima giornata i ragazzi di Gaeta saranno impegnati in casa del Vallorco, mentre in quella successiva big match contro l’Alpignano al “Claviere”. Poi spetterà al Lucento, Venaria Reale e Ciriè Calcio, per poi chiudere il rispettivo campionato contro Cenisia e Paradiso Collegno. Saranno quindi settimane intense e decisive, nelle quali scopriremo i reali desideri della Biellese di Gaeta.