Under 15 Regionali: Vallorco-Lascaris 0-4

Per Rizza sono ventisei i gol totali in diciassette presente con l'Under 15 bianconera. Una vittoria fondamentale per il Lascaris che torna a dare continuità al proprio campionato dopo lo stop inaspettato di due settimane fa in Valle D'Aosta contro l'Aygreville. Si ferma ancora il Vallorco, nuovamente subendo quattro reti senza segnarne una come nell'ultima uscita contro il Ciriè. Una vittoria che manca ai ragazzi di Veltri dal 22 gennaio, data della prima giornata del 2023: i punti di distanza dal Venaria terzultimo ora, sono appena sei.

Come dicevamo qualche riga più su, al Lascaris sono bastati venti minuti per regolare la pratica Vallorco. Già al quarto minuto, il match si sblocca grazie a Rizza. Break in mezzo al campo di Allademo che recupera un pallone prezioso, cross in mezzo per il capocannoniere del girone A che stoppa e insacca da ottima posizione. Poco dopo Sesia cerca il raddoppio con una bellissima azione personale, ma il pallonetto del numero sette finisce alto di pochissimo. Al quarto d'ora comunque, arriva il 2-0: corner di Gagliotti che beffa Paglia e termina direttamente in rete. Appena tre minuti più tardi, De Stefano imbuca per il taglio di Halip che tutto solo contro Paglia non può sbagliare. Il Vallorco non riesce a reagire, finendo nella morsa bianconera. Il poker arriva sempre da calcio d'angolo. Gagliotti dalla bandierina pesca Rizza che insacca. La risposta dei padroni di casa arriva tardiva con una conclusione di Carraro dal limite dell'area, ma la sfera finisce alta. Nella ripresa, il Vallorco non riesce ad approfittare dell'ampio turnover del Lascaris per segnare il gol della bandiera: il match finisce 0-4.