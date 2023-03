U15 Regionali: Shaker e Palumbo guidano la classifica marcatori

Prosegue la corsa al titolo di capocannoniere 2022/23 per quanto riguarda la categoria U15 Regionale . In business class troviamo la coppia del Chieri formata da Shaker e Palumbo , rispettivamente al comando con 37 e 36 reti.

Una lotta al vertice quindi tutta in famiglia, che ha permesso agli azzurri di allungare in vetta al girone D a quota 60 punti a otto lunghezze di distanza dal secondo posto presidiato dalla Sisport. A pochi passi di distanza troviamo Calamita del Chisola. L’attaccante biancazzurro fin qui ha trovato la gioia personale per ben 35 volte, diventando la prima seria minaccia per il duo di testa. Chiude le prime quattro posizioni Reci della Volpiano Pianese a 33 reti; mentre più staccati ci sono Rizza (Lascaris) e Raviola (Pianezza) rispettivamente con 27 e 23 centri a testa.

Seguono in sequenza gerachica Verrigni del Bulè Bellinzago (21) e Atzeni della sorpresa Derthona (20). Leggermente più staccato dalle zone nobili della classifica c'è Campisi della Sisport con 18 reti. Tris di nomi a diciassette gol: Bionaz (Aygreville), Metta (Ciriè) e Occhino del Bacigalupo. Appena fuori dalla top ten troviamo Donayre (Pianezza) e Timofte del KL Pertusa, entrambi a 16 marcature. Ecco qui sotto la classifica aggiornata.

Shaker (Chieri) 37

Palumbo (Chieri) 36

Calamita (Chisola) 35

Reci (Volpiano Pianese) 33

Rizza (Lascaris) 27

Raviola (Pianezza) 23

Verrigni (Bulè Bellinzago) 21

Atzeni (Derthona) 20

Campisi (Sisport) 18

Bionaz (Aygreville), Metta (Ciriè), Occhino (Bacigalupo) 17