U15, la Rappresentativa LND vola con i gol di Calamita e Reci

Debutto da sogno per la rappresentativa LND Under 15, che ha rifilato un secco 2-1 ai pari età del Monza nell’amichevole di lusso disputata al centro sportivo di “Monzello”. In grande risalto Calamita e Reci autori delle due reti, che hanno permesso alla rosa di Roberto Chiti di aggiudicarsi l’intera posta in palio. Partita ricca di emozioni e con ritmi elevati sia da una parte e dall’altra. Al 6’ giro di lancette la squadra ospite passa in vantaggio, grazie al colpo da biliardo del centravanti del Chisola Calamita, che non lascia scampo all’estremo difensore biancorosso. Galvanizzata dal vantaggio la banda di Chiti continua a spingere forte sull’acceleratore, sfiorando la rete del raddoppio nuovamente con Calamita, che da buona posizione svernicia il montante alto della porta difesa da Sarno.