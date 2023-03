Under 15 Regionali: Moncalieri-Chisola 1-1

Pareggio inaspettato per il Chisola capolista del girone C guidato da Mendes, che sul campo del Moncalieri non va oltre all'uno a uno, al termine di una partita comunque combattuta, nonostante gli ospiti abbiano tenuto il controllo del gioco per gran parte del match.

Biancoblu reduci dalla vittoria esterna contro il Centallo per sette a zero, che ha riscattato la sconfitta pesante rimediata dal Bra seconda forza del campionato. Il Moncalieri invece, trova un punto prestigioso che a livello di classifica però, poco smuove. Il quarto posto, l'ultimo che vale i playoff, dista dodici lunghezze.

Una gara comunque fortemente condizionata dai due cartellini rossi mostrati prima a Franzè e poi a Cammarata, che hanno limitato le possibilità di vittoria degli ospiti. Chisola che passa in vantaggio alla fine del primo tempo con la zampata di Manuele. L'intervallo fa meglio al Moncalieri che approccia il secondo tempo con un piglio più propositivo, subito premiato: pallone vagante in mezzo all'area che Longo è freddo nel ribattere in rete. Al terzo minuto della ripresa è uno a uno e non cambierà più fino alla fine. I padroni di casa hanno provato a portarsi in vantaggio sfruttando la superiorità numerica, senza però scalfire la resistenza della capolista ferita per il doppio rosso.

Prossimo impegno complesso ma affascinante per il Chisola, che affronterà in casa il Pinerolo quarto in classifica. Il Moncalieri invece, andrà a giocarsi le proprie carte sul campo della Cenerentola del girone, l'Area Calcio, in piena lotta per non retrocedere.