Under 15 Regionali: Volpiano-Diavoletti Vercelli 6-0

Torna alla vittoria il Volpiano di Scanavino dopo il mezzo passo falso della scorsa settimana in casa della Juve Domo. Due punti persi che non hanno condizionato comunque la classifica, con il vantaggio dal Bulè Bellinzago che rimane di ben dieci punti. Tornare alla vittoria era però fondamentale per la fiducia del gruppo e quindi per il proseguimento della stagione. I Diavoletti invece, confermano il rendimento altalenante che li ha accompagnati da settembre ad ora. Successi con Biellese e Ivrea, pareggio col Baveno grazie ad una rimonta super, e poi sconfitta pesante appunto contro il Volpiano .

Il sei a zero comunque, è un risultato che non rispecchia pienamente quanto visto in campo, con gli ospiti che hanno mostrato un'ottima attitudine, tenendo le distanze e difendendo con ordine fino agli ultimi minuti, prima del tracollo finale. Una punizione forse troppo severa. Partono bene gli ospiti con Pascale, il cui doppio tentativo viene neutralizzato da un attento Bertoncin. Poco dopo però, passa il Volpiano: punizione sulla quale si avventa Farisco che di testa realizza. Risposta dei Diavoletti in mischia, ma Aggero salva sulla linea. Un minuto più tardi ci prova Tallarico; Graziani salva ma sulla respinta non c'è nessuno pronto a ribadire in rete. Alla mezzora raddoppio dei padroni di casa con Aggero, caparbio a trasformare in gol un pallone vacante. Il primo tempo di chiude con il timbro del capocannoniere Reci, che si procura e poi trasforma un calcio di rigore.

Nel secondo tempo i Diavoletti provano a reagire con Orru, ma il suo tirocross da solamente l'illusione del gol. Cinque minuti più tardi, ancora Volpiano: Tallarico da ottima posizione viene murato da Staccotto, e sul proseguimento dell'azione, Odello fallisce clamorosamente una chance ghiottissima, calciando a lato malamente. I Diavoletti provano a rientrare in gioco con Averono, ma il suo tiro è centrale. L'insistenza ospite non viene premiata dagli Dei del Calcio, che anzi gli riservano un finale immeritato per quanto mostrato. Negli ultimi cinque giri di lancette infatti, la capolista mostra perché sta dominando il girone: Mosca realizza il poker a porta sguarnita, poi Reci ne mette dentro altri due (uno su rigore che ha portato al rosso di Negro Frer), arrivando a quota 34 reti in 19 presenze.