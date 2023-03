Il 1° Maggio torna il Memorial Vittorio Pozzo

Come tradizione anche quest'anno la società Ponderano organizzerà nella giornata del 1° maggio il Memorial Vittorio Pozzo, uno dei più importanti tornei giovanili che si disputano in Piemonte. La manifestazione è riservata alla categoria Giovanissimi Under 15, nata per commemorare il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana campione del Mondo nel 1934 e nel 1938. Dopo le prime cinque edizioni a carattere regionale, dal 2003 è diventato un appuntamento fisso per le squadre giovanili professionistiche nazionali. Nell'albo d'oro figurano nomi di grande prestigio, a partire da Torino e Atalanta che lo hanno conquistato per tre volte e dalla Juventus vincitrice in due occasioni. Lo scorso anno ad alzare al cielo il trofeo è stata la Pro Vercelli.