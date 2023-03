U15 Regionalii: la Volpiano Pianese vola verso il titolo, pericolo Acqui per il Chieri

Nel gruppo A la Volpiano Pianese ospita la Pro Eureka e pregusta la possibilità di chiudere i giochi al trono in anticipo. La Biellese affronta l’Union Novara con l'obiettivo di mettere sotto pressione la capolista fino alla fine; impegno morbido anche per lo Sparta Novara impegnato tra le mura amiche contro il Romagnano. Il Casale prova a rialzare la testa e fa gli onori di casa al Santhia; Juventus Domo-Ivrea promette scintille da una parte e dall’altra; mentre il fanalino di coda della Strambinese sfida l’Oleggio Sportivo, undicesima classificata. Infine il Borgomanero ispeziona il campo del Baveno con la concreta possibilità di agganciare l’ottavo gradino.

Nel gruppo B la capolista Lascaris affronta il Calcio Leini; il Lucento prova a inserirsi,sfidando il Venaria Reale. Match ad alta quota quello che vedrà protagoniste Quincinetto e Alpignano; mentre il Pianezza cerca un successo che la porrebbe in scia alle prime della classe e affronta il Borgaro Nobis. Gara scoppiettante e incerta tra Ciriè-Charvensod. Infine Collegno Paradiso-Cenisia è partita sentita, ma allo stesso tempo decisiva per la salvezza diretta.

Nel girone C il Chisola affronta il Caraglio e vuole certificare il proprio dominio territoriale in un campionato ormai chiuso con il lucchetto da diverso tempo. Il Bra ospita il Salice e vuole continuare a stupire; Cuneo Olmo-Pinerolo è match cruciale soprattutto per le ambizioni altolocate delle due squadre; la Saviglianese affronta il Beiborg e il Centallo ospita la Roretese. Il Nichelino Hesperia cerca punti salvezza in una partita ricca di insidie contro la lanciatissima Cheraschese.

Nel raggruppamento D prosegue il duello testa a testa tra la Sisport e il Chieri. I bianconeri affrontano a domicilio il Turricola Terruggia; impegno sulla carta più complicato per gli azzurri sul campo dell'Acqui. La CBS prova a insidiare le prime due posizioni ospitando l'Asca, dodicesima forza in campionato. L'Asti vuole dare manforte agli ultimi risultati e sfida il Beppe Viola; la Fortitudo, invece, fa gli onori di casa al KL Pertusa. Chiudono il programma della 22esima giornata le partite tra Derthona-Novese e Cit Turin-Pozzomaina.