Under 15 Regionali: Romagnano-Sparta Novara 0-5

In ballo c'è l'ultimo posto utile per raggiungere i playoff. Ora il destino è nelle mani dello Sparta Novara che affronterà nelle ultime giornate, tutte formazioni di metà classifica come Biellese, Ivrea e Juve Domo, le quali ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. A dispetto del risultato finale, lo Sparta Novara ha faticato nel primo tempo a sbloccare il match complice un atteggiamento propositivo dei padroni di casa, mai arrendevoli.

La prima occasione infatti, è proprio del Romagnano con Russo che calcia da ottima posizione ma Porati dice no. La risposta ospite però non tarda ad arrivare: inserimento di Gennaro che trasforma in gol l'invito delizioso di De Griffi. Nella ripresa Gennaro veste i panni di assist man: cross per Tessarin che sbuca dal nulla e sigla il raddoppio. Il tre a zero porta la firma di Valente, bravo a insaccare una punizione di Tessarin. Nel finale c'è spazio per il poker su rigore di Locarno e per la manita realizzata da Gatti, bravo ad anticipare tutti su invito dello scatenato Gennaro.