Under 15 Regionali: Fossano-Alba Calcio 8-2

Ampio successo del Fossano Under 15 sull'Alba . I ragazzi allenati da Petiti si impongono con un netto 8-2 sulla compagine di Rabino , centrando la sedicesima vittoria in campionato e continuando la corsa verso il secondo posto del Bra, distante tre lunghezze. Per l'Alba arriva invece la terza sconfitta stagionale, che allontana la squadra di Rabino dal sesto posto, con il Moncalieri che grazie al successo odierno sull'Area Calcio, vola a +4.

Primo tempo che si apre con la grande partenza dei padroni di casa del Fossano, i quali fin da subito si spingono in avanti, chiudendo nella propria metà campo l'Alba. Passano appena tre giri di orologio e Samuele Inturri sblocca il punteggio, firmano la rete dell'1-0. Due minuti dopo i ragazzi di Petiti trovano il raddoppio con Robaldo e al 5' la partita sembra già essere in discesa. Il Fossano continua a spingere, ma non riesce a trovare il varco giusto per chiudere mettere in cassaforte i tre punti e al 33', con un lampo, l'Alba trova il gol del 2-1 con Cazzullo, che riapre l'incontro. Il gol subito sveglia subito la compagine di casa, che si riporta subito in doppio vantaggio con la rete firmata da Belli. Il duplice fischio del direttore di gara, manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 3-1.

La ripresa si apre seguendo lo stesso copione della prima frazione, è il Fossano a fare la partita. Al 5' infatti è Matteo Moise a trovare la via della rete e a fare il 4-1, e al 12' Inturri realizza la sua doppietta personale: è 5-1. La gara è ormai indirizzata verso il successo dei padroni di casa, che però non si fermano e continuano ad attaccare. È il 24', e Macheda sigla il 6-1, ed è seguito poco dal compagno Stiven Hila che fa 7-1. Moto d'orgoglio dell'Alba Calcio con Justin Torrero che al 37' fa 7-2, ma al 38' è gioia personale anche per Hila, che segna il suo secondo gol di giornata e fissa il risultato sul definitivo 8-2. Grande prova dei ragazzi di Petiti, che si confermano quindi come terza forza del girone C.