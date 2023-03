Under 15 Regionali: Ivrea - Cossato 0-1

Vittoria di misura per il Cossato di Ciocchetti sul campo dell' Ivrea guidata da Reolfi . Tre punti importantissimi per gli ospiti che rimangono così in mezzo al gruppetto composto da Sparta Novara e Baveno , con il quarto posto come obiettivo primario. L' Ivrea, con questa sconfitta, viene agganciato dalla Strambinese a quota venti punti, al quart'ultimo posto della classifica. La salvezza per l'Ivrea è ancora incerta . Padroni di casa reduci da un successo esterno nell'importantissimo scontro diretto contro l' Accademia Borgomanero , mentre il Cossato ha conquistato i tre punti in casa contro la Biellese .

Il Cossato fa la partita, l'Ivrea riparte con pericolosità sprecando veramente troppo sotto porta: questo è il fil rouge che accompagna gli ottanta minuti di gioco. Nei primi minuti ci prova Salerno ma Gilsenti risponde presente. L'Ivrea si chiude con ordine e riparte: fuga di Dell'Agnese sull'esterno, appoggio a rimorchio per l'inserimento di Depaoli schierato dietro l'unica punta Cirstean, ma il dieci si coordina male calciando alto da ottima posizione. Ancora Dell'Agnese sulla sinistra crea pericoli, ma il suo destro viene ribattuto.

Nella ripresa si conferma il copione del primo tempo. Piliarvu sfiora il gol olimpico, ma la traiettoria del suo destro coglie il palo, mentre sul ribaltamento di fronte, l'Ivrea confeziona un'altra palla gol: cross di Lacchio per Dell'Agnese che spreca da pochi passi. A metà del secondo tempo cambia il match. L'Ivrea sciupa con Regis il più semplice dei gol a tu per tu con Cardillo, mentre il Cossato sull'azione conseguente trova il gol del vantaggio. Break in mezzo al campo di Salerno che salta due uomini e calcia dal limite dell'area. Il tiro è imprendibile per Glisenti e vale i tre punti per i ragazzi di Ciocchetti.

Per l'Ivrea si prospetta una corsa spietata per raggiungere la salvezza matematica: gli eporediesi affronteranno la Biellese nell'anticipo di sabato 1 aprile, poi la doppietta composta da Sparta Novara e Baveno concluderanno il campionato dei ragazzi di Reolfi. Il Cossato invece, ospiterà il Baveno in una gara decisiva per il quarto posto, mentre farà visita alla Strambinese nell'ultima giornata.