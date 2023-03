U15 Regionali: il Chisola vede la vittoria del girone

La formazione di Vinovo, inoltre, nel corso della stagione, ha fatto registrare sia il migliore attacco con 103 reti all’attivo che la miglior difesa del torneo (solamente ventidue i gol incassati dalla retroguardia biancoazzurra). Un cammino travolgente, che potrebbe essere incoronato qualora i ragazzi di Andrea Mandes battessero la Cheraschese, ottava forza del girone C degli U15 regionali. D’altro canto però la festa sarebbe certa anche qualora il Bra non ottenesse l’intera posta in palio contro la Bruinese. In ogni caso manca davvero pochissimo per certificare il sogno e mettere tutto nero su bianco; ma allo stesso tempo i biancazzurri dovranno già pensare all'imminente post season, competizione nella quale partiranno con la targhetta di favoriti.