Under 15 Regionali: Ciriè - Lascaris 2-1

Vittoria fondamentale per il Ciriè che con questi tre punti decide una buona parte del campionato. I padroni di casa rimangono al quarto posto , l'ultimo che vale i playoff , a quota 41 punti insieme al Pianezza , con il Collegno Paradiso staccato di un punto. Il ko invece, è pesantissimo per il Lascaris di Meschieri che perde così terreno dalla coppia di testa formata da Lucento e Alpignano, ormai distanti quattro e cinque punti con solo due giornate al termine.

I bianconeri erano reduci da un pari e una sconfitta contro Alpignano e Lucento nei due scontri diretti, mentre nell'ultima uscita era arrivato un successo sul Venaria. Il Ciriè invece, non vinceva dal 26 febbraio, quando sconfisse il Vallorco fra le mura amiche. Nel mese di marzo erano arrivate due sconfitte e due pareggi. Ciriè contro Lascaris era anche una sfida tra i bomber delle rispettive formazioni: Rizza, capocannoniere del girone e dei bianconeri a quota 30 reti e Metta, fermo al terzo posto con ventiquattro gol all'attivo.

La sfida nella sfida l'ha vinta il bomber dei padroni di casa, a segno con il gol decisivo a metà ripresa dopo essere subentrato in corso d'opera. Ma andiamo con ordine. Bollicine subito ad inizio gara. Catania semina il panico sulla sinistra, entra in area, ma sul più bello viene bloccato da Castaldi in uscita bassa. Ancora i padroni di casa con Erchini di testa, ma il pallone esce di poco. Il gol dei padroni di casa è nell'aria e arriva al decimo: Bellu recupera la sfera sulla trequarti e finalizza in area al meglio con un tiro potente e preciso. La risposta del Lascaris arriva poco dopo ma Halip sciupa clamorosamente da pochi passi l'occasione per il pari.

Nel secondo tempo gli ospiti alzano il ritmo. Verticalizzazione per Rizza che tutto solo in area perde un tempo di gioco e si fa rimontare dalla difesa del Ciriè. Poco dopo ci prova Catalano di testa ma non trova la porta. Il pareggio arriva al quarto d'ora: Sesia imbuca per Delle Cave che fredda Montemurro con un tocco delizioso. Il Ciriè, che nella ripresa era sparito offensivamente, torna ad attaccare con convinzione come aveva fatto nei primi minuti. E basta poco ai padroni di casa per tornare in vantaggio, poco meno di tre minuti. Uscita da dietro rivedibile del Lascaris, il neo entrato Metta ringrazia, siglando il 2-1 con un diagonale preciso e potente, che vale i tre punti e il ventiquattresimo gol stagionale.