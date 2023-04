U15 Regionali: Lucento a un passo dalla storia. I rossoblù intravedono il traguardo

Se son rose fioriranno. È quello che si augurano Lucento , Alpignano e Lascaris ubicate nei primi tre posti del girone B degli U15 regionali. A guidare il treno dei desideri troviamo il Lucento di Alessio Rapisarda , forte dei 59 punti conquistati in 24 giornate di campionato. Una marcia trionfale e speciale quella dei blues, che potrebbe essere coronata nel modo più auspicabile già nel prossimo turno. Ma le rivali al titolo nobiliare non mancano, visto che alle spalle della regina premono forte sia l'Alpignano che il Lascaris .

I biancoazzurri hanno un ritardo di una lunghezza dal primato; mentre i bianconeri sono più lontani, visto che il gap è di cinque punti a due partite dalla conclusione della regular season. Nel precente turno la formazione di Rapisarda ha disintegrato la resistenza del Grand Paradis con un pesantissimo 5-0; stesso discorso per la seconda della classe, che ha surclassato la Virtus Mercadante (10 a 0 a favore dell'Alpignano); mentre il Lascaris è uscito sconfitto con il Ciriè Calcio.

Una sfida a cielo aperto ancora tutta da vivere, visti i percorsi delle tre squadre in lotta per un posto nella storia recente. La capolista Lucento è quella che sulla carta ha un sentiero più facile rispetto alle consorti. I rossoblù, infatti, sfideranno la Virtus Mercadante e chiuderanno la propria stagione nel fortino amico con il Pianezza.

La banda di Baseggio affronterà il Pianezza, quarta forza del campionato, ancora in lista per aggiudicarsi un posizionamento finale nella girandola play-off e la Pro Eureka. Tutto sommato tranquillo l’ultimo rettilineo per il Lascaris, impegnato con il Cenisia (decimo) e il Paradiso Collegno (sesto). Sarà quindi un finale di stagione tutto da vivere per le magnifiche tre: Lucento, Alpignano e Lascaris.