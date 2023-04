U15 Regionali: finale di stagione rovente ed entusiasmante, nel girone B tutto può ancora succedere

La capolista Lucento guarda tutti dall’alto, forte dei 59 punti conquistati in ventiquattro partite disputate. I Blues guidati da Rapisarda sono reduci dal poderoso successo sul Grand Paradis, griffato dalle reti di Bissal, Saviano, Cirri, Osaikhuiwuomwan e Trione, che ha permesso di allungare in vetta e tenere saldamente il controllo del timone.

Alle spalle del Lucento a una lunghezza di distanza troviamo l’Alpignano, che nell’ultimo turno si è aggiudicato il match con il Mercadante per 10 a 0. Segue il Lascaris, che nonostante l’inaspettata sconfitta rimane a cinque chilometri dal primato.

I prossimi impegni saranno quindi decisivi per capire quale corazzata avrà il merito di alzare al cielo l’ambito trofeo. La capolista affronterà rispettivamente Mercadante e Pianezza (quinto in classifica). L’Alpignano del tecnico Baseggio non demorde, ma dovrà fare i conti con ossi duri del girone B ovvero Pianezza e Pro Eureka. Esami complicati anche per i bianconeri di Meschieri (sconfitti a sorpresa nell’ultima giornata con il Ciriè), che se la vedranno con Cenisia e Paradiso, ma potrebbero essere già estraniati dai giochi al potere già dal prossimo weekend, qualora il Lucento vincesse il match esterno con la Virtus Mercadante.