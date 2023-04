U15 Regionali, ecco le squadre già qualificate alla Coppa Piemonte

Diverse le formazioni che hanno già tagliato il traguardo e sono sicure di partecipare ai play-off; altre, invece, devono ancora conquistarlo. Nel gruppo A Volpiano Pianese, Ticino e la sorpresa Bulè Bellinzago sono già sicure di sedersi al tavolo delle grandi. Per Cossato, Sparta Novara e Baveno, invece, le ultime due curve saranno decisive per delineare quale squadra accompagnerà la triade verso l’avventura della post season.

La vetta del girone B è ancora tutta da scrivere e se la giocheranno Lucento, Alpignano e Lascaris, che hanno confermato ila rispettiva presenza ai prossimi spareggi. L’ultimo posto utile, invece, è conteso dalla coppia Ciriè-Pianezza a quota 41 punti e Paradiso, attardato di un punto dalle due formazioni rossoblù.

Il raggruppamento C, nella giornata di sabato, potrebbe incoronare il Chisola come la nuova regina del campionato. Bra, Fossano e Pinerolo potranno rilassarsi, visto che il ticket per salire sul treno dei desideri è saldamente in tasca.

Nel girone D Chieri e Sisport avanzano al turno successivo. Per Asti, CBS, Derthona, Don Bosco Alessandria (4 squadre racchiuse in tre punti) saranno cruciali le ultime gare stagionali.