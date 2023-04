U15 Regionali, ecco le squadre già qualificate alla Coppa Piemonte

Diversi gli esiti già emessi nella categoria U15 regionali, altri, invece, potrebbero arrivare nell’ultima giornata di campionato, in scena dopo il Torneo delle Regioni .

Nel gruppo A la Volpiano Pianese ha già staccato il pass qualificazione con largo anticipo; stesso destino per Bulè Bellinzago e RG Ticino, che accedono al tabellone finale della Coppa Piemonte. Ancora da stabilire a chi andrà l’ultimo ticket, biglietto di sola andata che se lo contenderanno Sparta Novara, Cossato e Baveno, racchiuse in solamente due punti. I biancazzurri hanno il fatuo dalla propria parte, visto che occupano il quarto posto e con un successo sui Diavoletti si qualificherebbe in automatico. Il Cossato attende la Strambinese; il Baveno è ospite dell’Ivrea, entrambe con remote possibilità di salire sul treno dei desideri.

Nel girone B Lucento e Alpignano si giocheranno il primato a distanza; tutto già scritto per il Lascaris che nel penultimo turno ha certificato il terzo posto. Paradiso Collegno, Pianezza e Ciriè si giocano tutto negli ultimi minuti della regular season.

Il girone C ha già consegnato le quattro formazioni che prenderanno parte alla cCoppa Piemonte (Chisola, Bra, Fossano e Pinerolo). Nel D, invece, Chieri, Sisport e Asti hanno già brindato alla qualificazione; per CBS, Derthona e la sorpresa Don Bosco Alessandria c’è ancora da attendere il verdetto conclusivo. Ecco qui sotto il tabellone della Coppa Piemonte, parzialmente compilato.

1^ FASE - (30 Aprile, 3 e 7 Maggio):

QUADRANGOLARE 1

1^ Volpiano Pianese

2^ Classificata girone B

3^ Lascaris

4^ Classificata girone A

QUADRANGOLARE 2

1^ Classificata girone B

2^ Classificata girone A

3^ Classificata girone A

4^ Classificata girone B

QUADRANGOLARE 3

1^ Chisola

2^ Sisport

3^ Asti

4^ Pinerolo

QUADRANGOLARE 4

1^ Chieri

2^ Classificata girone C

3^ Fossano

4^ Classificata girone D