TDR Rappresentativa U15, la banda di Salvamano disintegra la resistenza della Basilicata

Se il pareggio contro la formazione marchigiana aveva lasciato l’amaro in bocca, nella mattinata odierna, la squadra di Salvamano ha risposto presente surclassando la resistenza della Basilicata con un prestigioso 1 a 6. Un successo che avvicina il Piemonte alla seconda fase, ma per agguantarla servirà vincere contro la Sicilia o non perdere, per poi sperare nel ripescaggio. Quel che è certo, è che la banda piemontese diverte e fa divertire; soprattutto in fase offensiva.

La selezione locale parte forte fin da subito e sblocca la contesa al 34’ giro di lancette, grazie al calcio di rigore trasformato da Palumbo. Il minimo scarto viene infiocchettato nella ripresa. Al 2’ è ancora Palumbo a depositare il cuoio in fondo al sacco alle spalle di Matarazzo; mentre due minuti più tardi Bellingheri, servito da Garbellini, chiude il discorso anticipatamente. L'insaziabile vena realizzativa degli undici di Salvamano trova conferma al 18’ con Calamita bravo a farsi trovare pronto a infilare il portiere lucano da pochi passi.

La Basilicata risponde e trova la rete della speranza con Brancati al 23’; ma l'euforia della squadra di Calabrese dura ben poco; perché ci pensano Garbellini (doppietta) e Atzeni a blindare l’improbabile “remuntada”. Una vittoria di cuore e qualità permette quindi al Piemonte VdA di certificare il secondo gradino e minacciare il trono della Sicilia, attesa al "Bertolotti" di Volpiano nella giornata di domani.

BASILICATA-PIEMONTE VDA 1-6



MARCATORI: pt 34’ rig. Palumbo (P); st 2’ Palumbo (P), 4’ Bellingheri (P), 17’ Calamita (P), 22' Brancati (B), 26’ Garbellini (P), 31' Atzeni (P).

BASILICATA (4-3-3): Matarazzo; Bellomo (19' st Molinari), Cappiello, Corleto, Del Franco (15' st Liccione); Giuseffi (21' st Romano), Guerricchio (21' st Angelino), Lamorte (9' st Telesca); Morelli (5' st Brancati), Pietricola (5' st D'Onofrio), Sofia. A disp.: Franco, Rocco. All.: Calabrese.

PIEMONTE VDA (4-2-3-1): Castaldi (5' st Amodio); Barbero (22' st Crozza), De Vita, Shita, Sudano; S. Molon (25' st Curri), Ortolano (10' st Isoardi); Bellingheri (15' st Calamita), Raviola (12' st Reci), Palumbo (19’ st Atzeni); Garbellini. A disp.: Aggero, Dutto. All.: Salvamano.

ARBITRO: Nizzia di Chivasso.

NOTE: ammoniti: Ortolano (P), Isoardi (P).