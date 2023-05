Under 15 Regionali: Fossano-Chieri 3-1

Vittoria importantissima per il Fossano che infligge al Chieri la prima sconfitta stagionale dopo ventotto partite giocate, ventisei delle quali finite con il successo dei ragazzi di Negro. I collinari erano e rimangono comunque la favorita per il trionfo finale della categoria grazie ai numeri raccolti durante il campionato: 165 gol realizzati, 17 subiti, 25 vittorie e un solo pareggio contro il KL Pertusa. Il Fossano invece, ha chiuso la regular season al terzo posto nel girone C, alle spalle di Chisola e Bra. Il successo casalingo contro il Chieri era inaspettato e proprio per questo ancora più bello.

Moise si è confermato l'uomo un più del Fossano ancora una volta, dopo aver segnato nel pareggio contro il Bra nell'esordio dei playoff. Bastano tre minuti ai padroni di casa per sbloccare il match e indirizzarlo sui binari giusti: movimento ad aprire di Moise sulla sinistra, fuga solitaria e appoggio in area per l'arrivo del suo compagno di merende Belli, bravo e freddo nel trafiggere un incolpevole Maiocchi. Passano pochi istanti e ancora Fossano pericoloso. Questa volta è Belli a vestire i panni dell'uomo assist: cross teso che Maiocchi smanaccia come può, regalando però la sfera sui piedi di Inturri che calcia a botta sicura, ma l'estremo difensore del Chieri risponde presente nuovamente. Piove sul bagnato per gli ospiti che al quarto d'ora perdono il loro bomber Shaker per una contusione alla coscia. Un'uscita che risveglia l'orgoglio dei collinari che pescano il pari alla prima occasione utile. Corner di Cottafava che trova Garbellini completamente libero in area. È uno a uno.

La partita è divertente e ricca di capovolgimenti di fronte. Al ventesimo è ancora Moise a suonare la carica per i suoi: prima movimento ad aprire sulla sinistra che la difesa del Chieri ha faticato a leggere per tutta la gara, poi entra in area e trafigge Maiocchi con un destro potente. Il colpo del 3-1 viene sventato da Nizza che sulla linea evita che il pallonetto di Belli finisca in rete. Ma è solo questione di minuti prima che i padroni di casa sigillino il risultato. Fuga di Belli che appoggia in area per Moise, in un'azione fotocopia al gol dell'uno a zero ma a parti invertite. Il tris è servito. Il Chieri non riuscirà più a rimontare, subendo la miglior condizione fisica del Fossano. I ragazzi di Petiti infatti, hanno controllato il possesso per tutta la ripresa, sfiorando il poker con Inturri prima e Belli poi, ma in entrambi i casi Maiocchi ha risposto presente.