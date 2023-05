U15 Regionali, avanzano in otto nella Coppa Piemonte, ecco gli abbinamenti delle final-8

Nel girone A Volpiano Pianese e Alpignano erano già sicure del passaggio del turno. Le due formazioni si sono affrontate per il trono della classifica, match terminato in pareggio che ha incoronato i blues per una miglior differenza reti. Lo scettro del raggruppamento B lo conquista il Bulè Bellinzago, forte dei sei punti ottenuti in tre partite. Prosegue la corsa verso l’ambito trofeo anche il Ticino, che ottiene un punto prezioso contro il Ciriè Calcio. Eliminato quasi a sorpresa il Lucento.

Nel gruppo C il Chisola certifica il primato e vola al turno successivo assieme al Pinerolo, che ha superato la resistenza dell’Asti in una partita al cardiopalma. Sciolto qualsiasi dubbio anche nel raggruppamento più equilibrato, ovvero il “D”. Avanzano ai quarti Chieri e Fossano; mentre devono dire addio ai sogni di gloria CBS e Bra. Ecco qui sotto risultati, classifiche e gli accoppiamenti della final-8.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA U15 REGIONALI

QUADRANGOLARE 1

Alpignano-Lascaris 1-0

Volpiano Pianese-Cossato 3-0

Cossato-Alpignano 1-6

Lascaris-Volpiano Pianese 0-3

Cossato-Lascaris 0-6

Volpiano Pianese-Alpignano 0-0

Classifica: Alpignano, Volpiano Pianese 7; Lascaris 3: Cossato 0.

QUADRANGOLARE 2

Bulè Bellinzago-Ticino 0-1

Lucento-Ciriè 0-0

Ciriè-Bulè Bellinzago 2-Z

Ticino-Lucento 1-1

Ciriè-Ticino 2-2

Lucento-Bulè Bellinzago 0-3

Classifica: Bulè Bellinzago 6; Ticino 5; Ciriè, Lucento 2.

QUADRANGOLARE 3

Chisola-Pinerolo 6-0

Sisport-Asti 1-5

Asti-Chisola 1-2

Pinerolo-Sisport 1-0

Chisola-Sisport 1-1

Pinerolo-Asti 2-0

Classifica: Chisola 7; Pinerolo 6; Asti 3; Sisport 1.

QUADRANGOLARE 4

Bra-Fossano 1-1

Chieri-CBS 5-0

CBS-Bra 2-0

Fossano-Chieri 3-1

CBS-Fossano 0-0

Chieri-Bra 2-0

Classifica: Chieri 6; Fossano 5; CBS 4; Bra 1.

QUARTI DI FINALE

Alpignano-Ticino

Bulè Bellinzago -Volpiano Pianese

Chisola-Fossano

Chieri-Pinerolo