U15 Regionali: il Bulè Bellinzago attende il Chisola; match incandescente tra Chieri e Alpignano

A questo punto della competizione le quattro squadra proveranno a conquistare l’ultimo atto, il più atteso ed emozionante quello della finalissima. Analizzando i percorsi delle formazioni si evince che tutte hanno avuto un tragitto in costante crescita. Il Bulè Bellinzago che attende il Chisola ha vinto il rispettivo raggruppamento forte dei sei punti ottenuti in tre partite; alle final-8 l’ostacolo Volpiano Pianese, superato grazie alla freddezza degli interpreti alla lotteria dei calci di rigore; positiva anche l’avventura del Chisola, la quale ha maturato un primo posto nel girone C e successivamente si è aggiudicata il match interno con il Fossano.

Dall’altra parte del tabellone, invece, si affrontano due formazioni che non hanno bisogno di presentazioni: Chieri e Alpignano. Gli azzurri sono i grandi favoriti della manifestazione (gradino più alto nel “D” e successo di misura con il Pinerolo); mentre l’Alpignano arriva alla serata di galà in grande spolvero, dopo esser riuscita a imbrigliare la resistenza del Ticino nel turno precedente. Ecco qui sotto il tabellone completo della Coppa Piemonte Valle d’Aosta:

QUARTI DI FINALE

Alpignano-Ticino 2-1

Bulè Bellinzago-Volpiano Pianese 1-1

Chieri-Pinerolo 2-1

Chisola-Fossano 2-1

SEMIFINALI - OGGI ORE 18.30

Bulè Bellinzago-Chisola

Chieri-Alpignano

FINALE - DOMENICA ORE 15

Vincente semifinale (1)-Vincente semifinale (2)