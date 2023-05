U15 Regionali: la finale tra Chisola e Alpignano è il remake dello scorso finale di stagione

Le due squadre si ritrovano faccia a faccia un anno dopo l’ultima volta con l’obiettivo di sollevare al cielo la Coppa Piemonte Valle d’Aosta U15 regionale. Un confronto che si preannuncia vibrante ed emozionante, come lo è stato nella stagione scorsa quando il Chisola ebbe la meglio sui blues (3-1).

Il clásico oltre a mettere a disposizione l’ambito trofeo, permetterà alla vincente del match di salire sul treno dei desideri e approdare alle fasi nazionali. Le formazioni di Mandes e Vallarelli si sono, inoltre, già affrontate nel girone play-off dove i biancazzurri si sono imposti con un eloquente 6-0. Tutto da scrivere però il finale di stagione, anche perché in una "sfida secca" entrano in gioco diversi fattori psicologici, dove il minimo errore può risultare fatale e decisivo.

Inutile soffermarsi su quale delle due squadre abbia quel “quid” in più alla luce dei recenti risultati, ma la voglia di rivalsa e di resilienza dell’Alpignano potrebbe essere uno snodo cruciale verso la conquista della coppa dalle grandi orecchie.

Mandes dovrebbe confermare il classico 4-3-3. Tra i pali Badai, linea difensiva costituita da Bruna, Franzè, Scarangella e Coco. In mediana confermati D’Acierno, Lampitelli e Chessa; in avanti spazio alla fantasia con Gozzi e Giambertone, che avranno il compito di innescare Calamita.

Vallarelli, invece, decide di puntare forte sul 4-3-2-1. In porta si sistemerà Rovero; in difesa Salvai, Salerno, Finotto e Di Fazio. Il ruolo di play basso spetterà a Faye con Cioffi e Tibaldo come comprimari; Barbero e Fossat si collocheranno alle spalle di Ruggiero, unico terminale offensivo.