L'Alpignano vince ai rigori: è campione regionale Under 15

Marcatori: pt 20' Amorosi (A), 34' Giambertone (C)

Rigori: Caputi gol (A), Calamita gol (C), Miceli gol (A), Manuele gol (C), Curri parato (A), Brusa gol (C), Ferjani gol (A), Cammarata alto (C), Cretu gol (A), Giambertone fuori (C).

Chisola (3-5-2): Bahadi, Mazzone (st 12' Manuele), Cammarata, Scarangella (st 25' Nanni), Coco, D'Acierno (sts 1' Paneghini), Chessa (st 29' Brusa), Franzé, Calamita, Giambertone, Gozzi (st 19' Arcudi, pts 5' Lampitelli). A disp. Santoro, Giacchino, Duò. All. Mandes.

Alpignano (4-2-3-1): Traversi, Rossano, Cretu, Ferjani, Miceli, Curri, Donadio (st 1' Russo, sts 4' Calì), Amorosi, Pennucci (pts 3' Calliero), Molon (st 23' Ledda), Cordola (st 13' Caputi). A disp. Greco, Celotti, Raimondo, Crudu. All. Baseggio.

Arbitro: Neri di Alessandria.

Note: ammoniti 10' Mazzone (C).

Il titolo degli Under 15 regionali del Piemonte va all'Alpignano che ai calci di rigore conquista la vittoria contro il Chisola dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e dei successivi supplementari. Le reti di Amorosi per l'Alpignano e di Giambertone per il Chisola, entrambe nel primo tempo, non bastano per sancire la superiorità dell'una o dell'altra formazione. Nella lotteria dagli undici metri trionfa la squadra di Baseggio, più fredda dagli undici metri.

È proprio l'Alpignano a partire meglio, con un'occasione creata da Molon al 10': la difesa del Chisola si salva in extremis e rinvia momentaneamente la capitolazione. Dieci minuti più tardi arriva la prima rete dell'incontro, la segna Amorosi con un'azione personale sulla corsia destra. Il centrocampista sorprende la retroguardia avversaria rientrando sul sinistro e battendo Bahadi con una conclusione scagliata poco fuori dall'area che si insacca alle spalle dell'estremo difensore. Il vantaggio produce una spinta emotiva per l'Alpignano, che cerca di chiudere il discorso con Cerri su calcio di punizione: bravo il portiere a salvarsi in corner. Alla prima occasione concessa, però, il Chisola sfrutta lo spazio lasciato in area a Giambertone, servito da Calamita, per pareggiare i conti prima del termine della frazione.

Psicologicamente è un colpo difficile da assorbire e infatti il Chisola sembra più in palla ad inizio ripresa. Entrambi i tecnici provano a cambiare la situazione mettendo mano alla panchina e avvicendando i calciatori più stanchi. Nel caso di Molon la sostituzione è obbligata a causa di un infortunio (entra Ledda). Calamita si rende ancora protagonista su azione da calcio d'angolo, ma Traversi riesce a respingere e la situazione di parità permane. Anche pochi minuti dopo, quando lo stesso attaccante deposita in rete ma viene fermato dal fischio del direttore di gara per fuorigioco. Si va ai supplementari, l'occasione più netta capita ancora al Chisola con Giambertone, il cui tentativo finisce alto, mentre Calamita si vede annullare un'altra rete per offside. Si va quindi ai calci di rigore. Curri si fa parare la conclusione da Bahadi, ma dalla parte opposta sbagliano sia Cammarata che Giambertone, mancando lo specchio della porta. Il titolo regionale va all'Alpignano.