U15 Regionali: il Lascaris presenta i quadri tecnici della stagione 2023/24

Ufficiali i quadri tecnici del Lascaris in vista della prossima stagione 2023/24.

Le zebre, quest’anno, si sono aggiudicate la Coppa Piemonte Valle d'Aosta U17 regionale e assaporano il double qualora gli U16 dovessero battere nella finale di domenica il Chisola.

La novità riguarda la presenza di Alessandro Malagrinò, che dopo aver lasciato la Volpiano Pianese siederà sulla panchina U15 bianconera; l’altra new-entry corrisponde a Carlo Barberis, ex tecnico del Pinerolo e pronto a dirigere la Juniores al posto di Roberto Pepe.

Confermati, invece, gli altri allenatori. Maurizio Cocino prosegue l’avventura con la categoria U17; Luca Meschieri va avanti con gli U16 e Alessandro Grungo ripartirà dagli U14. Anche l’assetto dirigenziale è pronto a subire dei cambiamenti repentini. Il punto cardine del settore giovanile resta Balice.

Ad affiancare il direttore sportivo bianconero; dalla Bruinese potrebbe arrivare Lorenzo Verduci. Per la prima squadra, fresca di promozione in Eccellenza, confermato Alberto Falco collaudato dal diesse Pasquale Azzolina, che solleverà dall’incarico Alberto Gerini in direzione Chieri.