U15 Regionali: sconfitta amara per l'Alpignano di Baseggio

Debutto amaro per l’Alpignano U15 regionale impegnato nelle final-six della fase nazionale. Comincia con una sconfitta, infatti, il percorso dei blues nel triangolare A. Un 3-1 che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di Baseggio i quali non sono riusciti a contenere la sporadicità degli attaccanti del Montebelluna.