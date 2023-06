KL Pertusa: inizia la nuova era, ufficiali i quadri tecnici della stagione 2023/24

Nuovi volti in quel di Pertusa con il KL che ufficializza i quadri tecnici in vista della stagione sportiva 2023/24.

Svariate le scelte ponderate intraprese dal responsabile del Settore Giovanile Ciro Sfarra. Su tutti spiccano i profili di Francesco Starace con un passato glorioso tra le file del Nichelino Hesperia il quale avrà il compito di guidare l’Under 17 verso orizzonti ambiziosi.

La seconda, invece, riguarda la panchina della U16, che sarà presa in carico dalla figura di Fabio Profeta (ex Beiborg). Le conferme, invece, arrivano in Under 15, dove Jonathan Pintos ha sposato nuovamente il progetto dei 2009 e Corrado Frison; che farà da laccio per il salto degli Esordienti in U14.