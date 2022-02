Under 16 - Asti in paradiso all'ultimo assalto

Un dolcissimo rientro alle competizioni per l'Asti che espugna il campo del Mirafiori e trova anche la vetta della classifica. I galletti approfittano anche dell'inattesa caduta dell'ex capolista Chieri per operare il sorpasso. Una gara non facile per i ragazzi allenati da mister Redento, che riescono a superare un Mirafiori in grande spolvero e capace di resistere fino ai minuti finali. Dopo una prima parte di gara all'insegna dell'equilibrio i biancorossi trovano il gol del vantaggio con Paolin al 16' che si fa trovare puntuale all'appuntamento sul perfetto assist di Lafleur. Il Mirafiori non sta a guardare e si fa vedere dalle parti di Ferlisi con un calcio piazzato di Boncristiano. Ci prova poi Gatto, ma anche in questo caso l'estremo difensore ospite fa buona guardia. Poco prima dell'intervallo l'Asti sfiora il raddoppio con una rovesciata di Paolin, ma la mira è imprecisa.