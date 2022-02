Under 16 - Con Reolfi, l'Ivrea ha cambiato marcia

Poco prima della ripresa della stagione dopo la lunga pausa per la formazione dell'Under 16 dell'Ivrea era arrivata la notizia delle dimissioni del tecnico Roberto Camuso, alla luce della divergenza d'opinione sulla gestione del gruppo. Per sostituirlo la società aveva scelto Patrick Reolfi, già presente da inizio stagione nei quadri tecnici orange. Nessun contraccolpo psicologico per la squadra, anzi una vera e propria iniezione di fiducia, visto che nelle prime due uscite del 2022 sono arrivate due belle vittorie: la prima un convincente 5-2 casalingo ai danni di una rivale diretta per la zona playoff come lo Sparta Novara, la seconda invece è una vittoria di misura per 1-0 nella trasferta sul campo del Borgovercelli.