Under 16 - Cheraschese e Pinerolo, emozioni finali

Rallenta la corsa in vetta alla classifica la Cheraschese , che rischia grosso nel big match del girone D sul campo del Pinerolo , terzo in classifica, che ha accarezzato l'idea della vittoria fino quasi al triplice fischio, ma si è poi dovuto accontentare del pareggio. Una bella partita tra due squadre che hanno tentato in tutti i modi di superarsi e di guadagnare i tre punti per alimentare le proprie speranze di successo. Di questa situazione ne ha approfittato il Bra , che rosicchia due punti alle due rivali e ora è a sole due lunghezze dalla vetta e mantiene quattro punti di vantaggio sul Pinerolo.

L'incontro entra subito nel vivo con i nerostellati che al primo affondo passano in vantaggio grazie a Deljallisi che parte in velocità e non lascia scampo al portiere avversario. Gli ospiti gestiscono la situazione senza grandi difficoltà per tutto il primo tempo. Nella ripresa il Pinerolo è più determinato e al 9' pareggia il conto con Barna al termine di un'azione corale. La partita scivola via con l'alternanza delle due formazioni in attacco. Al 37' i biancoblù operano il sorpasso che sembra essere definitivo visto il poco tempo residuo grazie alla bella conclusione di Andreello, subentrato nella ripresa. La Cheraschese non ci sta a perdere e nell'assalto finale arriva il 2-2 finale in mischia con Delsanto.