Al Borgaro l'ultimo triangolare del Trofeo Cima

Si è concluso anche l'ultimo triangolare della fase finale del Trofeo Cima, il prestigioso torneo organizzato dal Lascaris e riserbato alla categoria Under 16. A trionfare è stato il Borgaro Nobis. La formazione di mister Gentile ha dominato in entrambi i match uscendo vittoriosa per 3-0 sia contro il Venaria, sia contro il Pianezza. Quest'ultima aveva all'ultimo preso il posto del Chieri nella manifestazione, che aveva dovuto rinunciare a causa dei tanti infortuni che ne avevano falcidiato la rosa. Senza storia quindi i due incontri con protagonista il Borgaro Nobis, mentre nell'altro il Venaria ha vinto di misura sul Pianezza.