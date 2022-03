Under 16 - Lascaris tre punti d'oro

Il Lascaris non ha nessuna intenzione di mollare la presa nel duello a distanza per il primato del girone B con il Volpiano. La formazione bianconera infatti ha piegato per 2-1 in uno scontro d'alta classifica un osso duro come la Pro Eureka e rimane quindi sempre a due lunghezze di distanza dalla vetta della classifica. Fin dalle prime battute si intuisce che la giornata non sarebbe stata semplice per i ragazzi allenati da mister Ricardo. La Pro Eureka infatti si dimostra subito formazione compatta e poco propensa a lasciare spazio al gioco avversario e così gli attacchi locali terminano ancor prima di diventare veramente pericolosi. Sul finire della prima frazione di gioco arriva però l'episodio che sembra poter cambiare in maniera definitiva il match: De Luca di testa batte imparabilmente Ariello con un preciso colpo di testa sfruttando l'ottimo traversone di Simonetti.